IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Cellnex Telecom von vor 5 Jahren angefallen

Investmentbeispiel

14.10.26 10:01 Uhr

Bei einem frühen Cellnex Telecom-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Cellnex Telecom-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 53,02 EUR. Bei einem Cellnex Telecom-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 188,608 Cellnex Telecom-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4.622,78 EUR, da sich der Wert eines Cellnex Telecom-Papiers am 13.10.2026 auf 24,51 EUR belief. Damit wäre die Investition 53,77 Prozent weniger wert.

Cellnex Telecom markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,87 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net