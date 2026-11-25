IBEX 35-Papier Cellnex Telecom-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Cellnex Telecom von vor einem Jahr heute wert
Vor Jahren in Cellnex Telecom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Cellnex Telecom-Papier statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 25,71 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cellnex Telecom-Aktie investiert, befänden sich nun 388,954 Cellnex Telecom-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Cellnex Telecom-Anteile wären am 24.11.2026 9.953,33 EUR wert, da der Schlussstand 25,59 EUR betrug. Die Abnahme von 10.000 EUR zu 9.953,33 EUR entspricht einer negativen Performance von 0,47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 16,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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