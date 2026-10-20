IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen CIE Automotive SA-Investment verdienen können.
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Vor 3 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen CIE Automotive SA-Anteile an diesem Tag bei 24,12 EUR. Hätte ein Anleger 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die CIE Automotive SA-Aktie investiert, befänden sich nun 414,594 CIE Automotive SA-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.675,79 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 19.10.2026 auf 25,75 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 6,76 Prozent gesteigert.
CIE Automotive SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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