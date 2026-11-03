IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in CIE Automotive SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit CIE Automotive SA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen CIE Automotive SA-Anteile an diesem Tag bei 16,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 61,614 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 25,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.571,15 EUR wert. Mit einer Performance von +57,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 2,98 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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