IBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Rentable CIE Automotive SA-Anlage?

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in CIE Automotive SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit CIE Automotive SA-Anteilen statt. Zum Handelsende standen CIE Automotive SA-Anteile an diesem Tag bei 16,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 61,614 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des CIE Automotive SA-Papiers auf 25,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.571,15 EUR wert. Mit einer Performance von +57,11 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der CIE Automotive SA-Wert an der Börse wurde auf 2,98 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net