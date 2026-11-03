IBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr bedeutet

Corporacion Acciona Energias Renovables-Anlage unter der Lupe

03.11.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien verlieren können.

Am 03.11.2025 wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an diesem Tag bei 24,12 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,459 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 898,01 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers am 02.11.2026 auf 21,66 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 10,20 Prozent verringert.

Corporacion Acciona Energias Renovables markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net