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IBEX 35-Papier Fluidra-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fluidra von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fluidra-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fluidra
17.99 EUR 0.11 EUR 0.62 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde die Fluidra-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Fluidra-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 23,78 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,205 Fluidra-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 18,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 76,11 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 23,89 Prozent vermindert.

Fluidra wurde am Markt mit 3,44 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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