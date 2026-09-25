IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren eingebracht

Frühe Investition

25.09.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Grifols SA-Aktien verlieren können.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Grifols SA-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Grifols SA-Papier an diesem Tag bei 12,23 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Grifols SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 81,800 Grifols SA-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Grifols SA-Papiers auf 9,40 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 768,92 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 23,11 Prozent abgenommen.

Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,37 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net