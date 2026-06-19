IBEX 35-Papier Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Anleger mit einem frühen Grifols SA-Investment verlieren können.
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Vor 1 Jahr wurde das Grifols SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 10,25 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 9,756 Grifols SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.06.2026 88,66 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 9,09 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 11,34 Prozent gleich.
Alle Grifols SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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