IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: Hätte sich eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren rentiert?
Investoren, die vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Inmobiliaria Colonial,-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,08 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,685 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,13 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 100,89 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,89 Prozent angezogen.
Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,13 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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