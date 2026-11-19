Inmobiliaria Colonial,-Investment im Blick

Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Inmobiliaria Colonial,-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Inmobiliaria Colonial,-Anteile bei 5,15 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 19,417 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,03 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 97,67 EUR wert. Mit einer Performance von -2,33 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 3,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net