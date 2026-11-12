IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment gewesen.
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Am 12.11.2016 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 6,13 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1.631,321 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 5,26 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.572,59 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,27 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Inmobiliaria Colonial, eine Börsenbewertung in Höhe von 3,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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