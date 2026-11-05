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IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial, eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
5.18 EUR 0.12 EUR 2.27 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an diesem Tag bei 8,68 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 115,274 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 602,31 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 04.11.2026 auf 5,23 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 39,77 Prozent.

Inmobiliaria Colonial, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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