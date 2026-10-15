IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 10 Jahren verdient

Rentabler Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstieg?

15.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 15.10.2016 wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier letztlich bei 13,01 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 768,640 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 45.388,16 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 14.10.2026 auf 59,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 353,88 Prozent vermehrt.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,94 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net