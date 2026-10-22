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Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anlage im Blick

IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
58.25 EUR -0.50 EUR -0.85 %
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an diesem Tag bei 64,35 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,554 Anteilen. Die gehaltenen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien wären am 21.10.2026 91,45 EUR wert, da der Schlussstand 58,85 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 8,55 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Laboratorios Farmaceuticos Rovi eine Börsenbewertung in Höhe von 3,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
09.11.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Exane-BNP Paribas SA
30.10.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Exane-BNP Paribas SA
15.10.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Cheuvreux SA

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