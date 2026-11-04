IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Mapfre-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Mapfre-Papier bei 3,93 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 254,582 Mapfre-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.025,97 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 03.11.2026 auf 4,03 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 2,60 Prozent gesteigert.
Mapfre wurde am Markt mit 12,58 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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