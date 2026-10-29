IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment gewesen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,30 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 97,087 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.10.2026 gerechnet (11,53 EUR), wäre das Investment nun 1.119,42 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 11,94 Prozent.
Insgesamt war Merlin Properties SOCIMI SA zuletzt 7,14 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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