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Rentable Merlin Properties SOCIMI SA-Investition?

IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merlin Properties SOCIMI S.A
12.02 EUR 0.03 EUR 0.25 %
Charts | News | Analysen

Am 15.10.2023 wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 7,96 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.257,071 Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 14.908,86 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 14.10.2026 auf 11,86 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,09 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich jüngst auf 7,42 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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