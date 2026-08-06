IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
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Am 13.08.2025 wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12,94 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 772,798 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 12.08.2026 auf 14,56 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.251,93 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,52 Prozent vermehrt.
Merlin Properties SOCIMI SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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