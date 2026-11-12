IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende Merlin Properties SOCIMI SA-Investition?

12.11.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Merlin Properties SOCIMI SA-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,38 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 11,940 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,09 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 42,09 Prozent.

Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich zuletzt auf 7,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net