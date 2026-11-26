Profitables Merlin Properties SOCIMI SA-Investment?

Vor Jahren Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 10 Jahren wurden Merlin Properties SOCIMI SA -Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.055,075 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 10,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.584,72 EUR wert. Mit einer Performance von +15,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Merlin Properties SOCIMI S.A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Merlin Properties SOCIMI S.A

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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