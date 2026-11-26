IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merlin Properties SOCIMI SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Vor 10 Jahren wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 9,48 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1.055,075 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 10,98 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.584,72 EUR wert. Mit einer Performance von +15,85 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Merlin Properties SOCIMI SA jüngst 6,82 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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