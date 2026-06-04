IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 10 Jahren verdient

Merlin Properties SOCIMI SA-Investment im Blick

Bei einem frühen Investment in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9,29 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10.000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investierten, hätten nun 1.076,774 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (14,76 EUR), wäre das Investment nun 15.893,18 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 58,93 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich zuletzt auf 9,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net