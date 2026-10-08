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Merlin Properties SOCIMI SA-Investition im Blick

IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merlin Properties SOCIMI S.A
12.08 EUR -0.07 EUR -0.58 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 13,35 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investierten, hätten nun 74,906 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 916,85 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 07.10.2026 auf 12,24 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,31 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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