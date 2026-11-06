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Rentabler Red Electrica SA-Einstieg?

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Red Electrica SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Red Electrica SA
15.37 EUR -0.23 EUR -1.47 %
Charts | News | Analysen

Am 06.11.2025 wurde das Red Electrica SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Red Electrica SA-Anteile bei 15,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Red Electrica SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 6,519 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 05.11.2026 102,41 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,71 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,41 Prozent vermehrt.

Red Electrica SA wurde am Markt mit 8,42 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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