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Investmentbeispiel

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren Red Electrica SA-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Red Electrica SA
15.66 EUR 0.18 EUR 1.16 %
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Vor 3 Jahren wurde das Red Electrica SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Red Electrica SA-Anteile betrug an diesem Tag 14,74 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 67,866 Red Electrica SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 12.11.2026 auf 15,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.074,99 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,50 Prozent vermehrt.

Red Electrica SA wurde am Markt mit 8,45 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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