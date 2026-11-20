Rentables Red Electrica SA-Investment?

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Red Electrica SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Red Electrica SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 18,08 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investierten, hätten nun 553,097 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 15,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.805,31 EUR wert. Die Abnahme von 10.000 EUR zu 8.805,31 EUR entspricht einer negativen Performance von 11,95 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Red Electrica SA eine Börsenbewertung in Höhe von 8,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net