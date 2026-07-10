DAX 24.833 -0,3%ESt50 6.237 -0,7%MSCI World 4.854 -0,5%Top 10 Crypto 8,21 -2,6%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 54.920 -1,5%Euro 1,1446 -0,0%Öl 84,5 +0,3%Gold 3.997 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentable Red Electrica SA-Investition?

IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Red Electrica SA
15.10 EUR -0.12 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Red Electrica SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,72 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 564,334 Red Electrica SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 8.679,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,38 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 13,21 Prozent vermindert.

Der Red Electrica SA-Wert an der Börse wurde auf 8,32 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Red Electrica SA Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netIBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet
finanzen.netIBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor 10 Jahren eingebracht
finanzen.netIBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Red Electrica SA von vor 5 Jahren verloren
Werbung - Red Electrica SA-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netIBEX 35-Wert Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.netIBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet
Werbung

Red Electrica SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Red Electrica SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.