IBEX 35-Papier Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Red Electrica SA von vor einem Jahr bedeutet
Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Red Electrica SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 17,72 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 564,334 Red Electrica SA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 8.679,46 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 15,38 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 13,21 Prozent vermindert.
Der Red Electrica SA-Wert an der Börse wurde auf 8,32 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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