IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Solaria Energia von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Solaria Energia-Einstiegs gewesen.
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Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit Solaria Energia-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,19 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 658,328 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10.246,87 EUR, da sich der Wert einer Solaria Energia-Aktie am 27.10.2026 auf 15,57 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 2,47 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Solaria Energia eine Börsenbewertung in Höhe von 2,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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