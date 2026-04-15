IBEX 35-Papier Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Solaria Energia-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren Solaria Energia-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Solaria Energia-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 15,27 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 655,093 Solaria Energia-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.04.2026 gerechnet (23,88 EUR), wäre das Investment nun 15.643,63 EUR wert. Die Steigerung von 10.000 EUR zu 15.643,63 EUR entspricht einer Performance von +56,44 Prozent.
Solaria Energia markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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