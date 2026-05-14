IBEX 35-Papier Telefonica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Telefonica-Investment von vor 3 Jahren verdient

Frühe Anlage

Vor Jahren in Telefonica-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Telefonica-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Telefonica-Aktie 3,93 EUR wert. Bei einem Telefonica-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 25,478 Telefonica-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.05.2026 auf 4,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,90 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 3,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Telefonica eine Börsenbewertung in Höhe von 23,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net