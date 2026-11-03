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Rentables Banco de Sabadell SA-Investment?

IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3.47 EUR -0.03 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Banco de Sabadell SA-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Banco de Sabadell SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 305,250 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.069,60 EUR wert. Mit einer Performance von +6,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Banco de Sabadell SA einen Börsenwert von 16,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Banco de Sabadell SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Banco de Sabadell SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.10.12 Banco de Sabadell SA hold Deutsche Bank AG
26.10.12 Banco de Sabadell SA underperform Exane-BNP Paribas SA
22.10.12 Banco de Sabadell SA neutral Nomura
21.09.12 Banco de Sabadell SA sell Société Générale Group S.A. (SG)
04.09.12 Banco de Sabadell SA hold Deutsche Bank AG

Information

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