IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr abgeworfen

Rentables Banco de Sabadell SA-Investment?

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Banco de Sabadell SA-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Banco de Sabadell SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 305,250 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,50 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.069,60 EUR wert. Mit einer Performance von +6,96 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Banco de Sabadell SA einen Börsenwert von 16,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net