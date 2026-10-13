IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Rentable Bankinter,-Investition?

13.10.26 10:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Bankinter,-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Bankinter,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Bankinter,-Aktie an diesem Tag 13,35 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hat, hat nun 749,064 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 15,27 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.438,20 EUR wert. Aus 10.000 EUR wurden somit 11.438,20 EUR, was einer positiven Performance von 14,38 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, bezifferte sich zuletzt auf 13,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net