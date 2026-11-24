Lukrativer Bankinter,-Einstieg?

Wer vor Jahren in Bankinter, eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Bankinter,-Papier an diesem Tag bei 4,57 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.186,748 Bankinter,-Aktien im Depot. Die gehaltenen Bankinter,-Aktien wären am 23.11.2026 30.363,00 EUR wert, da der Schlussstand 13,89 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 203,63 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Bankinter, einen Börsenwert von 12,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net