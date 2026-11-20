Performance im Blick

Vor Jahren CAIXABANK-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Das CAIXABANK-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 24,378 CAIXABANK-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 11,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 285,35 EUR wert. Mit einer Performance von +185,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für CAIXABANK eine Börsenbewertung in Höhe von 81,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net