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Lukrative Cellnex Telecom-Investition?

IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cellnex Telecom S.A.
25.77 EUR 0.24 EUR 0.94 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Cellnex Telecom-Papier via Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 11,77 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,495 Cellnex Telecom-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 20.10.2026 auf 25,76 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 218,84 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 118,84 Prozent zugenommen.

Alle Cellnex Telecom-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 16,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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