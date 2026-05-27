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Rentables Cellnex Telecom-Investment?

IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cellnex Telecom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

03.06.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in Cellnex Telecom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cellnex Telecom S.A.
27,83 EUR -0,31 EUR -1,10%
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Cellnex Telecom-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 10,86 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Cellnex Telecom-Aktie investiert, befänden sich nun 92,099 Cellnex Telecom-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Cellnex Telecom-Aktie auf 27,91 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2.570,49 EUR wert. Mit einer Performance von +157,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Cellnex Telecom einen Börsenwert von 18,92 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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