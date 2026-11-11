DAX 26.563 +0,8%ESt50 6.376 +0,8%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,67 +0,3%Nas 25.066 -0,7%Bitcoin 66.072 +0,1%Euro 1,1138 -0,3%Öl 92,7 +1,3%Gold 4.049 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Cellnex Telecom-Performance im Blick

IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cellnex Telecom S.A.
26.58 EUR -0.26 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cellnex Telecom-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 53,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,880 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cellnex Telecom-Papiers auf 26,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,79 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 17,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Cellnex Telecom Aktie News

Werbung

Cellnex Telecom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Cellnex Telecom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.