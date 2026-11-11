IBEX 35-Titel Cellnex Telecom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cellnex Telecom-Investment von vor 5 Jahren verloren
Investoren, die vor Jahren in Cellnex Telecom-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Heute vor 5 Jahren wurden Trades Cellnex Telecom-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Cellnex Telecom-Anteile bei 53,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,880 Cellnex Telecom-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Cellnex Telecom-Papiers auf 26,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 49,79 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 50,21 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Cellnex Telecom bezifferte sich zuletzt auf 17,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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