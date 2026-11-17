Frühe Investition

Bei einem frühen CIE Automotive SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden CIE Automotive SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die CIE Automotive SA-Anteile bei 24,76 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,039 CIE Automotive SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.11.2026 auf 26,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 106,42 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 6,42 Prozent zugenommen.

CIE Automotive SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,17 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net