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Profitables CIE Automotive SA-Investment?

IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CIE Automotive SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CIE Automotive SA
25.65 EUR 0.30 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades CIE Automotive SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 23,08 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investierten, hätten nun 4,333 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 112,22 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Papiers am 26.10.2026 auf 25,90 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 12,22 Prozent.

Der Börsenwert von CIE Automotive SA belief sich zuletzt auf 3,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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