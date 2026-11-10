DAX 26.581 +1,2%ESt50 6.364 +1,2%MSCI World 4.846 +2,2%Top 10 Crypto 9,71 -1,1%Nas 25.253 +2,7%Bitcoin 66.314 -1,0%Euro 1,1228 +0,1%Öl 89,7 -3,1%Gold 4.083 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Langfristige Anlage

IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die CIE Automotive SA-Aktie gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CIE Automotive SA
26.10 EUR 0.10 EUR 0.38 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr wurde die CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,95 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in CIE Automotive SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 345,423 CIE Automotive SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.998,27 EUR, da sich der Wert einer CIE Automotive SA-Aktie am 09.11.2026 auf 26,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,02 Prozent verringert.

CIE Automotive SA war somit zuletzt am Markt 3,06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle CIE Automotive SA Aktie News

DatumMeistgelesen
Finanzen.netIBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingebracht
Finanzen.netIBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Finanzen.netIBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CIE Automotive SA von vor 5 Jahren abgeworfen
Werbung - CIE Automotive SA-Aktie ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei Finanzen invest
Finanzen.netIBEX 35-Papier CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor 3 Jahren eingefahren
Finanzen.netIBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine CIE Automotive SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Werbung

CIE Automotive SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CIE Automotive SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.