IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CIE Automotive SA von vor einem Jahr eingebracht

Langfristige Anlage

10.11.26 10:00 Uhr

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die CIE Automotive SA-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,95 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in CIE Automotive SA-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 345,423 CIE Automotive SA-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8.998,27 EUR, da sich der Wert einer CIE Automotive SA-Aktie am 09.11.2026 auf 26,05 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 10,02 Prozent verringert.

CIE Automotive SA war somit zuletzt am Markt 3,06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net