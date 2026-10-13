IBEX 35-Titel CIE Automotive SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine CIE Automotive SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

CIE Automotive SA-Anlage unter der Lupe

13.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen CIE Automotive SA-Investment gewesen.

Am 13.10.2025 wurde die CIE Automotive SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 26,40 EUR. Bei einer 1.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 37,879 CIE Automotive SA-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 958,33 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 12.10.2026 auf 25,30 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 4,17 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte CIE Automotive SA einen Börsenwert von 3,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net