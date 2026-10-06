IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor einem Jahr verloren
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 06.10.2025 wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 25,00 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie investiert, befänden sich nun 4,000 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers auf 21,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 85,68 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 14,32 Prozent eingebüßt.
Insgesamt war Corporacion Acciona Energias Renovables zuletzt 7,12 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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