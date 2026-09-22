DAX 25.465 -0,4%ESt50 6.299 -0,3%MSCI World 4.978 +1,3%Top 10 Crypto 11,32 -3,0%Nas 27.122 +2,3%Bitcoin 74.710 -0,9%Euro 1,1436 -0,3%Öl 101,5 +1,1%Gold 4.301 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition

IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corporacion Acciona Energias Renovables
21.76 EUR 0.38 EUR 1.78 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Vor 5 Jahren wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers betrug an diesem Tag 29,56 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 33,829 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 22,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 744,25 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 25,58 Prozent vermindert.

Corporacion Acciona Energias Renovables wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,97 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Corporacion Acciona Energias Renovables Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netIBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren verloren
finanzen.netIBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.netIBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor einem Jahr verloren
Werbung - Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln bei finanzen.net zero
finanzen.netIBEX 35-Papier Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren bedeutet
finanzen.netIBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren eingebracht
Werbung

Corporacion Acciona Energias Renovables Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Corporacion Acciona Energias Renovables nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.