IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 5 Jahren verloren

Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition

22.09.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers betrug an diesem Tag 29,56 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 33,829 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 22,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 744,25 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 25,58 Prozent vermindert.

Corporacion Acciona Energias Renovables wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,97 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net