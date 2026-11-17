Langfristige Investition

Bei einem frühen Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 17.11.2021 wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie bei 31,66 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,159 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,32 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 64,18 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,82 Prozent.

Der Corporacion Acciona Energias Renovables-Wert an der Börse wurde auf 6,58 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net