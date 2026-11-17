IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Werte in diesem Artikel
Am 17.11.2021 wurden Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie bei 31,66 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,159 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,32 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 64,18 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 35,82 Prozent.
Der Corporacion Acciona Energias Renovables-Wert an der Börse wurde auf 6,58 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corporacion Acciona Energias Renovables
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corporacion Acciona Energias Renovables
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen