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IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

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Corporacion Acciona Energias Renovables
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Am 18.08.2023 wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,56 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 391,236 Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.270,74 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers am 17.08.2026 auf 21,14 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 17,29 Prozent vermindert.

Corporacion Acciona Energias Renovables wurde am Markt mit 6,86 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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