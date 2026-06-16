IBEX 35-Titel Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Heute vor 3 Jahren wurde das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 29,96 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 3,338 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 24,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 80,44 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19,56 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Corporacion Acciona Energias Renovables eine Börsenbewertung in Höhe von 7,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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