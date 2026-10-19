IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fluidra-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Fluidra eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Fluidra-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Fluidra-Anteile bei 4,23 EUR. Wenn ein Anleger damals 10.000 EUR in das Fluidra-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.366,864 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 41.869,82 EUR, da sich der Wert eines Fluidra-Anteils am 16.10.2026 auf 17,69 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 318,70 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Fluidra belief sich jüngst auf 3,36 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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