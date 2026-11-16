IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fluidra-Investment von vor 10 Jahren verdient

Fluidra-Anlage

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fluidra-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Fluidra-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Fluidra-Anteile bei 4,24 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Fluidra-Aktie investierten, hätten nun 23,585 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fluidra-Papiers auf 19,44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 458,49 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +358,49 Prozent.

Der Börsenwert von Fluidra belief sich zuletzt auf 3,65 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net