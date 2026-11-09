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Rentables Fluidra-Investment?

IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fluidra-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fluidra eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fluidra
19.12 EUR -0.34 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen

Das Fluidra-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fluidra-Anteile an diesem Tag 33,65 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10.000 EUR in die Fluidra-Aktie investierten, hätten nun 297,177 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Fluidra-Papiere wären am 06.11.2026 5.741,46 EUR wert, da der Schlussstand 19,32 EUR betrug. Damit wäre die Investition 42,59 Prozent weniger wert.

Alle Fluidra-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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