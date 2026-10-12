IBEX 35-Titel Fluidra-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fluidra von vor 5 Jahren eingebracht

Lukrativer Fluidra-Einstieg?

12.10.26 10:00 Uhr

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fluidra-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fluidra-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fluidra-Aktie bei 33,50 EUR. Bei einem 1.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 29,851 Fluidra-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (17,15 EUR), wäre die Investition nun 511,94 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 511,94 EUR, was einer negativen Performance von 48,81 Prozent entspricht.

Der Fluidra-Wert an der Börse wurde auf 3,26 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net