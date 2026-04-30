IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grifols SA von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Die Grifols SA-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Grifols SA-Anteile bei 8,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in das Grifols SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 120,569 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Grifols SA-Papiere wären am 30.04.2026 1.080,30 EUR wert, da der Schlussstand 8,96 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 8,03 Prozent.
Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,00 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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